Samsun'da katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

Samsun'da yapılacak katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Samsun'da yapılacak katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Eti Bakır Anonim Şirketi tarafından yapılacak katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı sağlanacak.

Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2021 olarak belirlenirken, yatırım süresi başlangıç tarihinden itibaren 4 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Cinsi "tevsi ve ürün çeşitlendirme" şeklinde belirlenen projede, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 572 milyon 281 bin lira olarak belirlendi.

Öngörülen ilave istihdam 300, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 20 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler ise katot bakır için yıllık 15 bin ton ve DAP gübresi için yıllık 250 bin ton olarak belirlendi.

Yatırım projesinin yararlanacağı destekler

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100 olacak.

Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 20 milyon lira), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) ve yatırım yeri tahsisi imkanlarından yararlandırılacak.

Nitelikli personel desteği her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği kısmen işletmeye geçildiğinin bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlanma vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak.

Yatırım tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya