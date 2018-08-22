- Samsun'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Kazada 4 aylık Ayaz bebek de hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Bal ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.