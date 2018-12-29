Samsun'da Kartpostallık Kar Manzarası

Samsun'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Kar yağan bölgeler beyaza bürünürken

kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA