Samsun'da kartpostallık kar manzaraları
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Samsun'da kartpostallık kar manzaraları

24.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:06

Samsun'da kartpostallık kar manzaraları Türkiye'nin en büyük bayrağı karla bir başka güzel Samsun'da mart ayında yağan kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Samsun'da kartpostallık kar manzaraları

Türkiye'nin en büyük bayrağı karla bir başka güzel

SAMSUN - Samsun'da mart ayında yağan kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü Samsun'da gerçek oldu. İki gündür etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde 25 santime ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiledi. Mart karına hem sevinenler hem de şaşıranlar oldu. Vatandaşlar 24 Mart'ta yağan karın tadını çıkartıp kar topu oynadı, karda güreş tuttu. Türkiye'nin en büyük Türk bayrağının yer aldığı akaryakıt istasyonundaki kar manzaralı bayrak ise görenleri hayran bıraktı.

Kavak ilçesi sakinlerinden Arif Acı, Ercan Azim ve Kadir Könez, 24 Mart'ta kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyleyerek, "Bugün 24 Mart. Kavak ilçemize böyle bir kar beklemiyorduk. Çok da güzel oldu. Kavak ilçemize güzel bir kar yağdı. Çitçimiz için, su için çok güzel oldu. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir" dediler.

Samsun'da kartpostallık kar manzaraları
Samsun'da kartpostallık kar manzaraları
Samsun'da kartpostallık kar manzaraları
Samsun'da kartpostallık kar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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