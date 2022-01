Samsun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Aktaş, Şıhlı, Hızarbaşı, Daldere ve Büyülalan mahallelerindeki karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Orhan ve Özel, ekiplere çalışmalarından dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.

Kaymakam Orhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını da istedi.

Vezirköprü'de belediye ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor

Vezirköprü ilçesinde hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve kaldırımlardaki buzları temizleme çalışması yapıyor.

İlçenin birçok cadde ve sokağında yürütülen çalışmalarda ekipler kaldırımlardaki buzları kırarken, kepçelerle de yolda bulunan kar ve buzlar kamyon ve römorklara yüklenerek kaldırıyor.

Kavak'ta vatandaşlara çatıdan düşen kar kütlesi uyarısı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların çatılarda oluşan kar kütlesine karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Yoğun kar yağışıyla çatılarda oluşan kar kütlesinin tehlike yaratacağına işaret eden Sarıcaoğlu, "Çatılardaki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Ağırlığa dayanamayan kar birikintisi her an düşebilir. Bu vesileyle vatandaşlarımız, saçak altlarından geçerken can güvenliklerini dikkate alarak tedbirli davranmalı." ifadesini kullandı.