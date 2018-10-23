Karısını Erkeklere Pazarlayan Koca Tutuklandı

Karısını Erkeklere Pazarlayan Koca Tutuklandı

Samsun'da karısını para karşılığı erkeklere pazarlayarak fuhuş yaptırdığı iddia edilen 38 yaşındaki B.Y., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi.

Samsun'da karısını erkeklere para karşılığı pazarladığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karısını para karşılığı erkeklere pazarlayarak fuhuş yaptırdığı iddia edilen 38 yaşındaki B.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR (71)

  • ÇAKKAL:
    Bu dinsizlik tır komünistliktir.Allah korkusu olmayan insanlardır bunlar.80 yıldır bunlardan güzel ülkemin insanları çok çekmiştir.kahrolsun bu zihniyet
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  • ÇAKMAK:
    Bu dinsizlik tır komünistliktir.Allah korkusu olmayan insanlardır bunlar.80 yıldır bunlardan güzel ülkemin insanları çok çekmiştir.kahrolsun bu zihniyet
    Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
    KOMİNİST: Çakmak kardeşim komünistlik senin anlattığın gibi değildir faşistlik yapma lğtfen
    6 Yayından Kaldır
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