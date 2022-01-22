Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelendi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Karışık Hisler" kolaj bale eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda baleseverlerle buluşturuldu.

SAMDOB sanatçılarının sahneye sunduğu balenin bir bölümü olan "Amor Stelles"in koreografisinde Tan Sağtürk'ün imzası bulunuyor.

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White", geçen yıl eylül ayında Samsun'da ilk defa sahnelendi. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait "Sayha" ise eylül ayındaki temsillerinden sonra tekrar sahne aldı.

Klasik müziğin duayen isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanıldığı eser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.