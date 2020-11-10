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Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek

10.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:36
Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020 yılının son prömiyer eseri "Karışık hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020 yılının son prömiyer eseri "Karışık hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının son prömiyer eseri "Karışık hisler" kolaj bale eseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SAMDOB sanatçılarının sahneleyeceği bale eserinin bir bölümü olan "Amor stelles" eserinin koreografisinde, Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Klasik müziğin unutulmaz isimleri Bach ve Mozart'ın bestelediği eserlerden seçilen bölümlerin kullanılacağı bale eserinin prömiyeri, 21 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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