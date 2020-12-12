Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

12.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:44

Samsun'da karı-koca birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla uyuşturucuya maddelerle yakalanarak gözaltına alındılar.

Samsun'da karı-koca birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla uyuşturucuya maddelerle yakalanarak gözaltına alındılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen U.A. ile karısı A.A.'yı takibe aldı. Narkotik polisi karı-kocayı Ataköy Mahallesi'nde araç içerisinde 6,90 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada 1 kilo 27,71 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan U.A. ve karısı A.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler. - SAMSUN

Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol
Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı
Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Falcao Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:48:58. #1.15#
title