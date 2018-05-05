Samsun'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 3 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecevit E.K., Emre Y.K. ve Erdinç K. adındaki 3 kardeş arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından 3 kardeş birbirlerine bıçakla saldırdı. İddiaya göre, kardeşlerin en küçüğü olan Emre Y.K., 2 ağabeyini de bıçaklayarak hastanelik etti. Sol ve sağ bacağından yaralanan Ecevit E.K. olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, parmağında kesikler oluşan Erdinç K. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Y.K. de ekipler tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN