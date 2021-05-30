Samsun'da kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de hayatını kaybetti

Samsun'da kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de yaşamını yitirdi.

Yağınözü Mahallesi'nde, kardeşi Keziban Kılıç'ı (25) kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Mesut Kılıç (27), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vezirköprü iliçesinde, 8 Mayıs'ta samanlıkta elektrik akımına kapılan Keziban Kılıç ile onu kurtarmak isteyen ağabeyi Mesut Kılıç ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Keziban Kılıç hayatını kaybetmiş, Mesut Kılıç ise Samsun'a sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 11:40:49. #1.14#

title