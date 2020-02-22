Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı
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Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, torunu hastanede tedavi altına alındı.

22.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:50
Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı

'un ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, torunu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, un yapmak amacıyla Tahnal Mahallesi'ndeki su değirmenine giden Bilal Torun (65) ile torunu Torun'dan (22) uzun süre alamayan yakınları, değirmene gitti.

Dede ve torununu ısınmak için yaktıkları ateşin başında baygın şekilde bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bilal Torun, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Aydın Torun ise Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Dede ile torununun karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Kaynak: AA
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