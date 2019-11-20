Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
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Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

20.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:40
Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

'un merkez ilçesinde yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde ikametinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh (31) arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kebbeh'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanında mangal ve içinde sönmüş kömür bulunan Kebbeh'in, karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Kebbeh'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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