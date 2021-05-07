Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde jandarma ekiplerince Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde jandarma ekiplerince Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından farkındalığı artırıcı, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye katkı sağlayıcı etkinlikler düzenlendi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri "Trafikte her yıl daha İyiye", "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Emniyet kemerimi unutmam" sloganlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde dikkat çekici afişler asan trafik timleri, yaptıkları sabit denetimlerde ise özellikle emniyet kemeri kullanımı ve traktör sürücülerinin koruyucu çerçevenin önemini öne çıkaran uygulamalara imza attı.

Timler, akaryakıt istasyonlarına ve çevrede çeşitli noktalara afiş asarken, çocuklara trafik bilincini artırmak için boyama kitapları hediye edildi.

Havza

Karayolu Trafik Haftası kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi.

Havza-Bafra kara yolu Alsançayır Mahallesi girişinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Metin Yılmaz, aileleri ile seyahat eden çocuklara oyuncak, okuma ve boyama kitabı hediye etti.

Ayrıca sürücüleri ve yayaları uyarıcı yazıların bulunduğu pankart açılırken kırsal mahalle duraklarına afişler asıldı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, trafik uygulaması yaparak sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri, maske, temizlik kuralları hakkında uyarılarda bulunup broşür dağıttı.

Kaymakam Yılmaz, özellikle son birkaç yıldır trafik konusunda önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek,,"İçişleri Bakanlığımızın son yıllarda yayalara ve emniyet kemeri kullanımı ile hız gibi konularda yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde kazalarda her yıl geçen yıl daha güzel veriler almaktayız. Ekiplerimizle birlikte bir yandan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine devam ederken bir yandan da sürücülerin emniyet kemeri kullanması konusunda uyarıyoruz. Trafik kurallarını sürekli hafızamızda tutalım. Bu kazaları hep birlikte en aza indirgeme çabası içerisinde bulunalım." ifadelerini kullandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Trafik Haftası etkinliklerini salgın nedeniyle kısıtlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl pandemi nedeniyle okullarımızda çevrim içi eğitimler ile öğrencilerimize trafik kurallarını anlattık. Yine yüz yüze eğitim dönemlerinde ekiplerimiz öğrenciler ile bir araya gelerek eğitim programları düzenlendi." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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