Samsun'da Karaya Vurmuş 4 Ölü Yunus Bulundu
Samsun'un Yakakent ve Alaçam sahilinde DEGAK-1 ekipleri tarafından karaya vurmuş 4 ölü yunus bulundu.
Samsun'un Yakakent ve Alaçam sahilinde DEGAK- 1 ekipleri tarafından karaya vurmuş 4 ölü yunus bulundu.
4 GÜN EVVEL KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU
Yakakent sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Denizde 4 gün önce kaybolan gencin arama çalışmaları için bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekipleri bölgede araştırma yapmak için görevlendirildi. Yapılan araştırmalarda DEGAK- 1 ekipleri tarafından Yakakent ve Alaçam sahilinde karaya vurmuş 4 adet yunus bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekiplerinin Alaçam İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçmesi sonucu ölü yunuslar bölgeden kaldırıldı.
YORUMLAR (6)
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doğrudur. Aşkın öldüğü dünyada yunuslar mı yaşarmış!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Denize atilan atik madda ya da buna benzer seylerdendir. Doga ve hayvanlar insanlarin bu zulmunden kurtulur umarim birbirlerini yedikleri yetmiyor. Keske dunyadan su teknoloji ve silahlar yok olsa. Ne oluyorsa ondan oluyor. Eskiden hayat ne guzelmisCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok sık olmaya başladı bu aralar ne olduğuna bakılsın biCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ginemi adanaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu kadar yunus ölümü olmaz buyuk ihtimal balıkcılar bu balıkları aglarında boğup attılar YAZIK ALLAH BELANIZI VERSİN.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır