Samsun'da Karaya Vurmuş 4 Ölü Yunus Bulundu

Samsun'un Yakakent ve Alaçam sahilinde DEGAK- 1 ekipleri tarafından karaya vurmuş 4 ölü yunus bulundu.

4 GÜN EVVEL KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU

Yakakent sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Denizde 4 gün önce kaybolan gencin arama çalışmaları için bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekipleri bölgede araştırma yapmak için görevlendirildi. Yapılan araştırmalarda DEGAK- 1 ekipleri tarafından Yakakent ve Alaçam sahilinde karaya vurmuş 4 adet yunus bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekiplerinin Alaçam İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçmesi sonucu ölü yunuslar bölgeden kaldırıldı.