Samsun'da karavan turizmi 'Karavan Park Projesi' ile geliştirilecek - Haberler
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Samsun'da karavan turizmi "Karavan Park Projesi" ile geliştirilecek

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da karavan turizmi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) mali desteğiyle Terme ilçesinde Karavan Park Projesi'ni hayata geçireceği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) mali desteğiyle Terme ilçesinde Karavan Park Projesi'ni hayata geçireceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zengin tarihi ve kültürel birikimiyle Milli Mücadele'nin kilit şehri Samsun'un, doğa, deniz, kış, yayla ve kültür gibi turizm çeşitlilikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği belirtildi.

Her ilçesinde ayrı bir turizm destinasyonu bulunan ilin turizm gelirinin artması için turistik potansiyelinin yatırımlarla sektörel avantaja dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, "Gölyazı Karavan Park Projesi ile Terme'de turizmin hareketlendirilmesi hedefleniyor. DOKAP'ın Turizm Master Planı'nda da yer alan proje ile 21 bin 309 metrekarelik yeşil ve yapısal alanda peyzaj, dinlenme, araç geçiş yolu gibi alanlar oluşturulacak. 50 piknik masası, 48 kütük çeşme, 50 oturma bankı ile yön ve bilgilendirme tabelası konulacak. Büyükşehir Belediyesi ise alanda 48 araçlık karavan park oluşturacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Terme'yi kampseverler için yeni bir cazibe merkezi haline getireceklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Pandemideki normalleşme sürecinde kamp ve karavan turizmine ilgi arttı. Doğada tatil yapmayı sevenler için kamp ve karavan olmazsa olmazdır. Tatile giden insanların önemli kısmını karavancılar oluşturuyor. Terme ilçemiz, kamp ve karavan turizmi için çok uygun bir lokasyon. Bölgemizde turizmi hareketlendirmek istiyoruz. Uygulama projesi bitti ve ihale süreci başladı. Projeyi tam bir turizm ve rekreasyon alanı tarzında hayata geçireceğiz."

Samsun'da karavan turizmi Karavan Park Projesi ile geliştirilecek

Samsun'da karavan turizmi Karavan Park Projesi ile geliştirilecek

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da karavan turizmi 'Karavan Park Projesi' ile geliştirilecek - Haberler
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