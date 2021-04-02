Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 şahıs HES sorgusunda yakalandı

Samsun'da yapılan HES kodu sorgulamaları ve izolasyon denetimlerinde karantinayı ihlal eden 13 şahsa adli ve idari işlem yapılarak toplam 40 bin 950 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da yapılan HES kodu sorgulamaları ve izolasyon denetimlerinde karantinayı ihlal eden 13 şahsa adli ve idari işlem yapılarak toplam 40 bin 950 TL para cezası uygulandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamalarda ise 29 bin 834 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Uyuşturucu madde ve silah ele geçirilerek 52 aranan şahıs tespit edildi.

Samsun Valiliği tarafından HES kodu ve izolasyon denetimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "1 Nisan 2021 Perşembe günü korona virüsü tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 54 bin 161 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış, izolasyon kuralını ihlal eden 12 şahsa adli ve idari işlem yapılarak 37 bin 800 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 750 şahıs ikametlerinde denetlenmiş olup 1 şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 bin 687 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 627 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir" denildi.

Araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamalarla ilgiliyse, "1 Nisan günü saat 08.00 ile 2 Nisan günü saat 08.00 arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerimiz ile ilimize takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 29 bin 834 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 52 aranan şahıs tespit edilmiş, 38 şahsa idari işlem yapılarak 63 bin 442 TL para cezası uygulanmış, 2 bin 309 araç kontrol edilmiş, 17 araca cezai işlem yapılarak 30 bin 235 TL para cezası uygulanmış, 384 iş yeri kontrol edilmiş, 9 iş yerine HES sorgusu yapmamaktan idari işlem uygulanmış, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet mermi, 12 adet kesici/delici alet, 33 adet sentetik ecza hap, 33,33 gram esrar, 1 adet ecstacy, 1,34 gram metamfetamin, 551,48 gr. kannabinoid, 0,01 gr. kokain maddesi ele geçirilmiş, trafik yönünden 3 bin 561 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 689 araç ve sürücüye 272 bin 767 TL cezai işlem uygulanmış, 70 araç trafikten men edilmiştir" bilgisi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı