Samsun'da karantinada kalan gurbetçilerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı
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Samsun'da karantinada kalan gurbetçilerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı

14 gün önce Kenya ve Tanzanya'dan Samsun'a getirilerek buradaki yurtlarda karantina altına 272 Türk vatandaşından 268'i alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Samsun'da karantinada kalan gurbetçilerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı
13.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:16

14 gün önce Kenya ve Tanzanya'dan Samsun'a getirilerek buradaki yurtlarda karantina altına 272 Türk vatandaşından 268'i alkışlarla memleketlerine uğurlandı. Gurbetçilerden 3'ünün test sonucunun pozitif çıktığı, 1 kişinin ise virüs belirtisi gösterdiği için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altında tutulan 272 Türk vatandaşının 268'i bugün memleketlerine yolcu edildi. Karantina süresi içerisinde korona virüs testi olan Türk vatandaşlarından 3'ünün test sonucu pozitif çıkarken, 1 kişi ise virüs belirtisi gösterdiği gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındı. Dezenfekte edilen otobüs ve minibüsler ile yaşadıkları şehirlere yolcu edilen vatandaşlar alkışlar ile memleketlerine uğurlandı. Yapılan hizmet karşısında hayran kalan vatandaşlar bu süreçte en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getirdiler.

Karantina süresi boyunca hiç bir hizmetten kaçmadıkları söyleyen İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şu anda son gruplarımızı gönderiyoruz. Tanzanya ve Kenya'dan gelen vatandaşlarımız uğurlayacağız. Bunların arasında 3 tane pozitif vaka var. 1 tanesinde belirti gösterdiği için hastanede yatıyor. Samsun'da tedavi oluyorlar. Burada devletimizin, Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak geldiler. Misafirlerimizi Anadolu kültürü gereğince baş tacı yaparak 7/24 ekiplerle birlikte herkesin tüm ihtiyaçlarını giderdik" dedi.

"14 gün benim için otel havasında geçti"

Karantina süresince çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Enes Sağcan, "Kenya'dan geldim. Ben şahsen böyle bir şey beklemiyordum. Çok şaşırttılar bizi. Havalimanına indiğimiz andan itibaren çok güzel karşılamalar oldu. 14 gün benim için otel havasında geçti. Kendimce olan çalışmalarımı güzelce yapabildim. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Test sonucu pozitif çıkan vatandaşalar hastanelerde tedavi görürken virüs belirtisine rastlanmayan diğer vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Samsun Vali Yardımcı Hasan Öztürk ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Uçarlı da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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