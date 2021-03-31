Samsun'da karantina tedbirlerini ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı
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Samsun'da karantina tedbirlerini ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da karantina tedbirlerini ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'da, karantina tedbirlerini ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da, karantina tedbirlerini ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 24 saatte yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında 50 bin 672 kişinin HES kodunun sorgulandığı belirtildi.

Denetimlerin süreceğine işaret edilen açıklamada, "HES sorgusunda izlemi ihlal eden 5 şahıs hakkında tutanak tutularak işlem yapılmıştır. Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 747 şahıs adreslerinde denetlenerek, adresinde bulunmayan 1 şahıs hakkında idari işlem yapılmıştır." ifadelerini yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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