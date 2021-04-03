Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 460 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 460 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 460 lira ceza

Samsun'da jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469 lira idari ceza uygulandı.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469 lira idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün saat 13.30 sıralarında Çamlıyazı Mahallesi'nde yapılan yol kontrol uygulamasında HES sorgusu yapılan B.T. isimli şahsın evinde karantinada kalması gerekirken dışarıda olduğu tespit edildi. 112 filyasyon ekibine haber verildi ve söz konusu şahıs sağlık ekipleri tarafından evine götürülürken jandarma ekipleri de B.T.'ye 3 bin 469 lira para cezası uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 460 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:36:01. #1.14#
title