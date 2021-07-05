Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
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Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı

Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dedeli Tarım Lisesi tarafından ekimi yapılan, ata tohumlarından karakılçık buğdayı hasat edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dedeli Tarım Lisesi tarafından ekimi yapılan, ata tohumlarından karakılçık buğdayı hasat edildi.

Sadece lezzet açısından değil besin değeri de çok yüksek olan karakılçık buğdayı tohumları 23 Kasım 2020 tarihinde Bafra Belediyesi iş birliği ile Dedeli Tarım Lisesi'ne ait araziye ekildi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bafra ilçesine gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, karakılçık hasadı için Dedeli Tarım Lisesi'ni ziyaret etti. Toplam 7 bin metrekare alana ekilen karakılçık buğdayı, Vali Dağlı'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen program sonrası hasat edildi.

Vali Dağlı, Dedeli Tarım Lisesi'nin geleceği için danışma kurulu oluşturduklarını kaydetti. Danışma kurulunu oluşturan 5 iş insanı ile protokol imzalayan Dağlı, "Okulumuz, Milli Eğitim marifetiyle hem yönetilecek hem de imzalanan protokolle yeni bir vizyon kazanacak." dedi.

Bafra'nın tam bir tarım ilçesi olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Ata tohumunu önemsiyoruz. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı gerçekten güzel bir çalışmaya imza attı. Mevzuat çalışması da tamamlandı. Karakılçık buğdayının tescillenmesi sağlanarak, tarlaya ekiminin hızlanması bağlamında çalışmalar hızlanacak." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise 1 milyon 73 bin dekar alanda buğday, 150 bin dekarda arpa üretimi yapıldığını bildirdi.

Sağlam, "2020 sonu itibarıyla toplam buğday rekoltemiz 294 bin ton. Rekoltemiz düşük olduğu için Bafra, Havza ve Vezirköprü'de 10 adet buğday çeşidi denemelerimiz oldu. Altuğ, kaynarca, kirve ve karakılçık gibi buğdaylarımızı deniyoruz. Hasattan sonra bunlardan ne kadar verim alındığı ve çiftçilerimizin hangi buğdayı ekebileceklerine ilişkin çalışmalarımız olacak. Bu sayede il genelinde buğday rekoltemiz daha iyi hale gelecek." diye konuştu.

Ata tohumlarından karakılçık buğdayının düşük glütenli olduğu için çölyak hastaları için ciddi bir besin kaynağı olduğunu bildiren Sağlam, karakılçık buğdayının bulgurunun ve ununun çok değerli olduğunu hatırlattı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertükmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.

Vali Dağlı, Yeşil Küre Tarım İşletmesi'ndeki Dedeli Tarım Lisesi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Bafra'da düzenlenen bilardo turnuvasını ziyaret etti.

Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
Samsun'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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