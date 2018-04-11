Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Davut Güven, Samsun'da "Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik" kongresi düzenleyeceklerini belirtti.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 12 üniversite ile "Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği"ni kurduklarını ifade etti.

İlk faaliyet olarak ulusal çapta bir kongre düzenlediklerini belirten Davut Güven, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki bütün kadın doğum doktorları ve kadın doğum işi içindeki bütün çalışanların yer aldığı bir dernek kurduk. Dernek olarak da ulusal çapta Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik kongresi düzenliyoruz. Sağlıklı bir gelecek ve kadınların sağlığı için çalışıyoruz. Bu kapsamda 12-15 Nisan'da geniş katılımlı kongre gerçekleştireceğiz."