Samsun'da karaciğer nakliyle yeniden hayata tutunan 3 hasta "ikinci bahar"larını yaşamaya başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Karaciğer Nakil Merkezinde gerçekleştirilen 3 nakil, hastaları yaşama bağladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Karaciğer Nakil Merkezinde gerçekleştirilen 3 nakil, hastaları yaşama bağladı.

Nakil Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özşay ile Dr. Öğretim Üyeleri Kağan Karabulut ve Mehmet Can Aydın tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakilleriyle hastalar, hayatlarına yeni bir sayfa açtı.

Trabzon'da beyin kanaması sonrası yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki H.A'dan alınan karaciğer, siroz nedeniyle 6 aydır nakil bekleme listesinde bulunan 52 yaşındaki Ayhan Bahadır'a nakledildi.

Hastanın eşi Firdevs Bahadır, AA muhabirine, eşinin sağlığının iyi olduğunu, ikinci baharını yaşamaya başladığını dile getirdi.

Erzincan'da attan düşme sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan karaciğeri de yine aynı ekip tarafından Wilson hastalığı (organda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) nedeniyle organ nakli bekleme listesinde olan 29 yaşındaki Yasemin Özcan'a nakledildi.

Özcan, hastalığı nedeniyle uzun süredir organ beklediğini, artık yeniden hayata başladığını anlatarak, "Bir mucize oldu sanki. Karaciğerle sağlığıma kavuştum. Ne diyeceğimi bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Trafik kazası sonrası yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki M.E'den alınan karaciğer de siroz nedeniyle organ nakil bekleme listesinde yer alan 62 yaşındaki Sacide Coşkun'a nakledildi.

Coşkun'un da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaciğer yetmezliğinin son dönemini yaşayan hastalar için tek seçenek nakil

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özşay, Türkiye'de 2 binin üzerinde karaciğer nakli bekleyen hasta bulunduğunu, bunun için organ bağışının büyük önem taşıdığını söyledi.

Merkezlerinin Karadeniz Bölgesi'ndeki tek karaciğer nakil merkezi olduğunu belirten Özşay, "Organ bağışının yanında canlı vericilerin de olması çok önemli. Son bir hafta içinde organ bağışıyla kadavradan üç hastamıza karaciğer nakli gerçekleştirdik. Sağlık durumları da çok iyi." dedi.

Canlı vericilerden de karaciğer nakli yapmaya başlayacaklarını aktaran Özşay, "Bu nedenle insanlarımızın hassasiyet göstermesini, duyarlı olmasını istiyoruz. Bölgemizde acil karaciğer nakli olması gereken 30 hastamız var. Karaciğer yetmezliğinin son dönemini yaşayan hastalar için tek seçenek nakildir. Nakil, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşam süresi bir yılın altında olan hastalara yapılmaktadır." diye konuştu.

Karabulut da karaciğer hücrelerinin yaklaşık dörtte üçü hasar görmeden kişide herhangi bir şikayet ortaya çıkmadığına, bu nedenle karaciğer hastalıklarının tespiti için düzenli sağlık kontrolü yapılmasının önem taşıdığına dikkati çekti.

İşlevini yerine getiremeyen karaciğerde siroz veya kanserle karşılaşılabildiğine işaret eden Karabulut, "Karaciğer yetmezliği gelişen hastalarda nakil tek seçenektir. Amacımız en iyi sağlık hizmetini vermek ve hastalarımızın nakil için başka şehirlere gitmesini önlemek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız