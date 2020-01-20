Samsun'da Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunlarına uymayanlara ceza yağdı

20.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:04

Samsun'da "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 73 kişiye toplam 136 bin 296 TL, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında ise 172 kişiye 97 bin 440 TL para cezası verildi.



Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrol ve çalışmalarda Samsun geneli ve Kızılırmak Deltası 'Kuş Cenneti' bölgesinde 2019 yılı içerisinde "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında; il genelinde 54 kişiye,19 kişiye ise Kuş Cenneti bölgesinde olmak üzere toplam 73 şahsa yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında avlanma, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, avlanma süreleri ve miktarları dışında avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almadan avlanma ve haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeği ile avlanma suçlarından 136 bin 296 TL idari para cezası verildi.



"1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında; 172 kişiye İl genelinde, 29 şahsa ise Kuş Cenneti bölgesinde olmak üzere toplam 201 kişiye; amatör avcılık kurallarını ihlal, su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerine aykırılık, istihsal yerlerinde değişiklik yapılması, ruhsat tezkeresiz avlanma ve zaman, boy, ağırlık, tür ve yasaklarını ihlal suçlarından 97 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA