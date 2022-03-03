SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI - Haberler

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SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara kara yolunda sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle, ağır tonajlı araçlar belirlenen noktalarda bekletilmeye başlandı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN- Ankara kara yolunda sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle, ağır tonajlı araçlar belirlenen noktalarda bekletilmeye başlandı.

Samsun'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Samsun - Ankara kara yolunu kullanan TIR'ların kayarak trafiği aksatmaması için yol kenarlarına bekletilerek geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda küreme çalışması yürütüyor.

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Samsun, Ankara, kar, Güncel, Haberler

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