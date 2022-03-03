SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

SAMSUN (DHA) - SAMSUN- Ankara kara yolunda sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle, ağır tonajlı araçlar belirlenen noktalarda bekletilmeye başlandı.

Samsun'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Samsun - Ankara kara yolunu kullanan TIR'ların kayarak trafiği aksatmaması için yol kenarlarına bekletilerek geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda küreme çalışması yürütüyor.