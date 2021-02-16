Samsun'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi
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Samsun'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

16.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:16
Samsun'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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