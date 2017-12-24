Samsun'da Kar Yağışı

Samsun'un Kavak ve Havza ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.



Kavak ilçe merkezinde 15 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.



Havza ilçesinde de kar yağışı dün geceden itibaren etkili olmaya başladı.



İlçe merkezinde 8 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin olası mahalle yolu kapanmalarına karşı hazır tutulduğu belirtildi.