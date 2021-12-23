SAMSUN (İHA) - Samsun'da kar timleri mücadeleye başladı

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehirde etkili olan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ekipler kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için 17 ilçede karla kaplı yolları açtı ve tuzlama çalışması yapmanın yanı sıra yardıma ihtiyacı olan kişilere de destek verdi.

İl genelinde 161 araç ve toplam 251 personelle karla mücadele çalışmalarını başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 17 ilçede 24 saat kesintisiz hizmet verdi. Çalışmalar kapsamında son 24 saat içinde kar yağışı nedeniyle hiçbir yolun kapanmasına müsaade etmeden müdahale eden ekipler, yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ve araçlar hazır

Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alındı. Karla mücadele için yapılan çalışmalar için iki vardiyada toplam 251 personel görev yaptı. Kent geneli ve ilçeler olmak üzere 30 greyder, 20 traktör kepçe, 19 lastikli loader, 1 paletli loader, 37 kar bıçaklı kamyon, 20 kamyon, 1 tuzlama kamyonu, 15 arazöz ve 18 mini case olmak üzere toplam 161 adet iş makinesi ile yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yoldan çıkan taksi kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı

Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı, gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. Gece ve gün boyunca yapılan çalışmalarda kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip, yoldan çıkan bir taksi de kepçe yardımıyla halatla düştüğü yerden çıkartıldı.