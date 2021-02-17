Samsun'da kar nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün daha yapılamayacak

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü