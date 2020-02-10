Samsun'da kar nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli
Samsun'da, kar yağışı nedeniyle kamuda görev yapan engelli ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Samsun'da, kar yağışı nedeniyle kamuda görev yapan engelli ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Samsun Valiliği'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11.02.2020 Salı günü ilimiz genelindeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.