Samsun'da kar maskesiyle silahlı soygun yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Samsun'da kar maskesiyle silahlı soygun yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da kar maskesiyle silahlı soygun yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir petrol istasyonundan silahlı soygun yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir petrol istasyonundan silahlı soygun yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 19 Eylül'de Hançerli Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonuna bisikletle gelen Kar maskeli şüpheli, çalışanları silahla tehdit edip ellerini plastik kelepçeyle bağladı.

Kasadaki 4 bin lirayı aldıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarında 96 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, bisikletle kaçan şüphelinin O.E. (26) olduğunu belirledi.

Adresini belirlenen zanlının ikametine operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı açan şüpheli ile kameradaki ses kayıtlarının eşleştiğini belirledi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Samsun'da kar maskesiyle silahlı soygun yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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