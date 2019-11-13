Samsun'da kapkaç iddiası
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Samsun'da kapkaç iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde kapkaç yönetimiyle kadının çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

13.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:56
Samsun'da kapkaç iddiası

'un ilçesinde kapkaç yönetimiyle kadının çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Kılıçdede Mahallesi'nde yaşayan Naile C. (55), yolda yürüdüğü sırada arkadan gelen kişinin çantasını alıp kaçtığını öne sürerek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışması sonucu yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi.

Şüphelinin Mustafa B. (37) olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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