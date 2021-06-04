SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ
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SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bizi izle Samsun' projesi kapsamında 6-10 yaş çocuklara yönelik internetin doğru, güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanmasına yönelik 'Kanka Polis Bilgilendiriliyor' videosu hazırlandı.

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bizi izle Samsun' projesi kapsamında 6-10 yaş çocuklara yönelik internetin doğru, güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanmasına yönelik 'Kanka Polis Bilgilendiriliyor' videosu hazırlandı.

Bizi izle Samsun projesi kapsamında 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kanka Polis Maskotu ve Siber Çocuk Duru arasında geçen karşılıklı konuşma ile internette yapılabilecekler hakkında genel bir bilgi veriliyor. İnternetin doğru, güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanması, ayrıca internet üzerinden işlenebilecek suçlara karşı alınacak önlemler, internet kullanımında zaman yönetimi anlatılıyor. Proje faaliyetlerine ve çocuklara yönelik güvenli internet kullanımı konusuna dikkat çekmek, internet kullanımında bilgili ve bilinçli bireyler yetiştirmek ve daha fazla öğrencinin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğlenceli Kanka Polis Bilgilendiriliyor isimli video farkındalık oluşturmak için paylaşıma sunuldu.

SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ
SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ
SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ
SAMSUN'DA 'KANKA POLİS BİLGİLENDİRİLİYOR' PROJESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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