Samsun'da Kan Bağışı

Samsun'da 112 Acil Servis personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasında kurulan kan bağışı ünitesine gelen 112 Acil Servis çalışanları, form doldurduktan sonra gerekli kontrollerin ardından kan bağışını tamamlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Kızılay'ın çağrısına duyarsız kalmadıklarını söyledi.

Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Domaç, "112 çalışanları olarak gerek ilk müdahalelerinde gerek nakillerinde gerekse de kan vererek acil kan ihtiyaçlarında her türlü özveriyle her zaman hastalarımızın yanındayız. Bu çağrıya kulak veren arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına 112 ailesi olarak destek olmak istedik. Bir ünite kan 3 can diyoruz ve bunun için herkesi kan vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.