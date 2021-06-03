Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 06 BNU 248 plakalı kamyon, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

Kamyonun altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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