Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muzaffer Kırca idaresindeki 41 VT 594 plakalı otomobil, Hacıömerli mevkisindeki kavşakta, Muhammed Sağlam'ın kullandığı 55 ABZ 04 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile her iki araçtaki Şehri Sağlam, Merve Kırca ve Melek Kırca yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA