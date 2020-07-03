Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
03.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:54

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muzaffer Kırca idaresindeki 41 VT 594 plakalı otomobil, Hacıömerli mevkisindeki kavşakta, Muhammed Sağlam'ın kullandığı 55 ABZ 04 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile her iki araçtaki Şehri Sağlam, Merve Kırca ve Melek Kırca yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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