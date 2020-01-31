Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Murat Y'nin kullandığı 34 UE 4624 plakalı kapalı kasa kamyonet, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Şenarslan'a (75) çarptı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü Gazi Polis Merkezine götürüldü.