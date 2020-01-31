Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü
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Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

31.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:58
Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü

'un ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Murat Y'nin kullandığı 34 UE 4624 plakalı kapalı kasa kamyonet, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Şenarslan'a (75) çarptı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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