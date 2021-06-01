Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu

Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüde bulunan 17 koyun telef oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüde bulunan 17 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Y.A'nın kullandığı kamyonet, Havza-Vezirköprü kara yolu Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçirilen Yaşar Gürdoğan'a ait yaklaşık 30 koyunun bulunduğu sürüye çarptı.

Kazada sürüde bulunan 17 koyun telef oldu. Telef olan koyunlarla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşıma açıldı.

Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu
Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Mustafa Şentop Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Burak Sergen
Spor Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:31:45. #1.15#

title