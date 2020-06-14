Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
14.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:15
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Emin Kır yönetimindeki 05 DL 685 plakalı kamyonet, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Eyin'e (71) çarptı.
Ağır yaralanan Eyin, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Eyin, kurtarılamadı.
Kaynak: AA