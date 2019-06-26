Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü

Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.

Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü

Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Işık idaresindeki 05 AAG 318 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Pehlivan'a (16) çarptı.
Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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