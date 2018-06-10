Samsun'da Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 6 Yaralı

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan kapalı kasa kamyonetteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Mevlüt İravur yönetimindeki 34 RC 1726 plakalı kapalı kasa kamyonet, virajı alamayarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Mevlüt İravur ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muratcan Göçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun