Samsun'da kamyonet su kanalına uçtu: 1 yaralı
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Samsun'da kamyonet su kanalına uçtu: 1 yaralı

Samsun'da kamyonet su kanalına uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yoldan çıkan kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başaran Ö. idaresindeki 55 VH 248 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada, kamyonda bulunan Resul D. (31) yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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