Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı, yaralanan sürücü kaçtı

SAMSUN - Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu korkulukları kırıp yoldan şarampole yuvarlanıp ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı ancak kayıplara karıştı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak'ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz sürücü hurda yüklü 55 GL 674 plakalı kamyonet ile seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki korkulukları parçalayıp şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ancak, polis ve sağlık ekipleri kamyonetin altında ve etrafından yaralı aradılar. Vatandaşlar kamyonetten bir yaralının panik içinde kaza yerinden kaçtığını söylediler. Sürücüye ait aracın yanında kanlı atlet bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.