Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Samsun, 3. Sayfa, Haber

Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:55
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım idaresindeki 53 AU 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Keziban Yıldırım (76) yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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