Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 3 kişi yaralandı
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Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobile çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 3 kişi yaralandı
08.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:30

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobile çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Samsun Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde Ahmet Özdemir (19) idaresindeki 55 AUR 98 plakalı kamyonet, park halindeki 08 HD 566 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet sürücü Ahmet Özdemir ile yanındaki Mertcan Özkuy (19) ve Serhat Aydoğan (30) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Serhat Aydoğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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