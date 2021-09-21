Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonetin kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da kamyonetin kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uzunlar idaresinde bulunan 55 ACH 94 kamyonet önünde seyir eden Mesut Değirmenci yönetimindeki 55 AGE 809 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Mehmet Uzunlar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

 Suyu kuyusu yüzünden çıkan tartışma, genç adamın sonunu getirdi! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı

Suyu kuyusu yüzünden çıkan tartışma, genç adamın sonunu getirdi! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı

 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tanem Sivar Demet Akalın Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Cristiano Domagoj Vida Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:27:58. #1.17#