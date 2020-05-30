Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
30.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:54

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hüsnü Çalışkan'ın (50) kullandığı 06 BVT 262 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki ışıklı kavşakta Ali Sarıcaoğlu (57) idaresindeki 34 HB 0655 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Elmas Sarıcaoğlu (78) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüsnü Çalışkan ile Elmas Sarıcaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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