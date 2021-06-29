Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Furkan Bedir'in kullandığı 55 ABZ 862 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Belediye Evleri Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda, Ekrem Turuncu idaresindeki 55 AEF 249 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Sevgi Şükür (63) ile Serap Bedir (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek