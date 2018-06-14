Samsun'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Samsun'un Havza ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Havza ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadir Tekkeşinoğlu (42) idaresindeki 55 AZH 07 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara karayolu Hamamayağı kavşağında Bülent Erdoğan'ın (46) kullandığı 55 HS 370 plakalı ekmek servisi olarak kullanılan kamyonet ile çarpıştı.
Kazada motosikletten düşerek ağır yaralanan Tekkeşinoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.