Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
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Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

22.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:15
Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Recep Kuru'nun (37) kullandığı 55 VH 740 plakalı kamyonet, Kıran Mahallesi Makro kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ve Ali Gür (65) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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